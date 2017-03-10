17 марта утвердят окончательный перечень псковских дорог, подлежащих первоочередному ремонту

15:19, 10 марта 2017, ПАИ

17 марта должен быть утвержден окончательный перечень псковских дорог, подлежащих первоочередному ремонту, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 10 марта. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с совещания, посвященного ситуации с ремонтом асфальтового покрытия улиц в Пскове.

Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников напомнил, что всего в Пскове насчитывается 364,289 километра асфальтированных дорог и 75 грунтовых. Начиная с 2011 года было отремонтировано 12% из них.

В первоочередных планах городских властей завершение ремонта моста им. 50-летия Октября и улицы Калинина, завершение строительства улично-дорожной сети вокруг квартала «Северный» (в створе улиц Инженерной и Юности). Кроме того, в Пскове планируется реконструкция улицы Свердлова, готов проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии.

Игорь Калашников добавил, что на 2017 год намечена реконструкция перекрёстков и ремонт улично-дорожной сети на сумму 267,7 млн рублей.