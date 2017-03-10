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Общество

В Великих Луках пройдет праздничный концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Великих Луках пройдет большой праздничный митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В 12:00 на площади Ленина стартует концерт лучших творческих коллективов города, в программе которого – выступление духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов, шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы. 

Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

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