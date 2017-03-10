Водителя Скорой помощи избили на улице Никольской в псковской Родине, куда он приехал на вызов

15:43, 10 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 10 марта, днём на улице Никольской в деревне Родина Псковского района был избит водитель кареты Скорой помощи.

Как стало известно Псковскому агентству информации, Скорая прибыла на вызов в один из домов на улице Никольской, где стало плохо беременной женщине. Медик принял решение о её госпитализации, однако, члены семьи женщины попытались воспрепятствовать этому и напали на водителя Скорой.

Мужчина получил перелом носа и сотрясение мозга. Его доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

Главный врач областной больницы Анатолий Волков подтвердил ПАИ информацию о пострадавшем водителе Скорой помощи. «Его доставили в 12:45, сейчас идёт обследование», - сказал он.