За неоднократную езду в нетрезвом виде невельчанину придётся провести 440 часов на исправительных работах

17:47, 10 марта 2017, ПАИ

Жителя Невельского района приговорили к 440 часам исправительных работ с лишением водительских прав на 3 года за неоднократное вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры.

30 июля 2016 года невельчанин, который ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь ехал пьяным на автомобиле из деревни Спасс в сторону деревни Опухлики Невельского района. По пути следования его остановили сотрудники ГИБДД и в ходе проведения освидетельствования установили факт алкогольного опьянения.

28 августа 2016 года мужчину снова задержала полиция на мотоцикле ИЖ «Юпитер 5». Он также был в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором Невельского районного суда нетрезвый водитель-рецидивист был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 и 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).