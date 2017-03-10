В Невеле будут судить гражданина Грузии за незаконное пересечение границы

16:19, 10 марта 2017, ПАИ

30-летний гражданин Грузии обвиняется в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Невельском районе Псковской области. Он полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры.

28 января гражданин Грузии прибыл на самолете в Минск (Белоруссия), откуда на поезде «Минск – Санкт-Петербург» выехал в направлении Российской Федерации. Позже в этот день он незаконно пересек границу РФ в районе населенного пункта Лобок Невельского района, после чего продолжил движение в сторону Санкт-Петербурга.

29 января при проверке документов гражданина Грузии задержали сотрудники пограничных органов ФСБ России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). Эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.