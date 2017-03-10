В Печорском районе повторно задержали партию рыбных консервов из Исландии

17:14, 10 марта 2017, ПАИ

В МАПП Шумилкино в Печорском районе повторно приостановили движение автомобиля, перемещавшего из Исландии более 17 тонн рыбных консервов «печень трески». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ветсертификате были указаны недостоверные сведения о номере ранее оформленного на данную партию товара документа. 9 марта ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешили в соответствии с предоставленными госветслужбой Исландии разъяснениями о допущенной ошибке при оформлении сертификата.