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Экономика

В Печорском районе повторно задержали партию рыбных консервов из Исландии

В МАПП Шумилкино в Печорском районе повторно приостановили движение автомобиля, перемещавшего из Исландии более 17 тонн рыбных консервов «печень трески». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ветсертификате были указаны недостоверные сведения о номере ранее оформленного на данную партию товара документа. 9 марта ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешили в соответствии с предоставленными госветслужбой Исландии разъяснениями о допущенной ошибке при оформлении сертификата.

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