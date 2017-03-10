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Политика

Вице-спикер сейма Литвы уволился из-за обвинений в связях с Россией

Вице-спикер сейма Литвы Миндаугас Бастис, которого службы безопасности обвинили в связях с российскими бизнесменами и журналистом, заявил об отставке, однако не стал отказываться от депутатского мандата. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не вижу оснований для ухода из сейма. Отставка с руководящего поста в парламенте – да, потому что это набрасывает тень на руководство сейма», — сказал он.

Миндаугас Бастис также отказался от претензий на пост лидера Социал-демократической партии Литвы и пообещал обратиться в прокуратуру с просьбой провести расследование в отношении него.

За отстранение от должности вице-спикера парламента по собственному желанию проголосовали 85 парламентариев, один депутат был против, 10 – воздержались.

Покинуть пост Бастиса призвал председатель сейма Викторас Пранцкетис, который получил на него компромат.  В материалах департамента госбезопасности  утверждалось, что Бастис поддерживает контакты с Евгением Костиным, представлявшим интересы Росатома в Литве, журналистом телеканала «Россия 1» Эрнестом Мацкявичюсом и бизнесменом Вадимом Пахомовым. По данным спецслужбы, депутат также связан с «бывшим работником КГБ» Петром Воейкой и преступным авторитетом Сатурном Дубининкасом.

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