«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»

17:15, 10 марта 2017, ПАИ

Главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO`2017» в этом году пройдёт в ТРК «Акваполис».

«Аакваполис» стал по праву центром отдыха псковичей: кинотеатр, аквапарк , комфортабельный фудкорт притягивает людей разного возраста. Ежедневно комплекс посещают тысячи псковичей, которые делают покупки и отдыхают», - рассказали Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

Организаторы уверены, что проведение выставки на базе «Акваполиса» сделает её ещё более привлекательной и интересной как для участников «Свадьбы EXPO`2017», так и для её гостей.

Напомним, что выставка состоится 1 и 2 апреля. В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков. А, кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-042.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>