0
20:31
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
18:18
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
17:15
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
16:38
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
15:27
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
14:37
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
14:29
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
Еще новости
Общество

«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»

Главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO`2017» в этом году пройдёт в ТРК «Акваполис».

«Аакваполис» стал по праву центром отдыха псковичей: кинотеатр, аквапарк , комфортабельный фудкорт притягивает людей разного возраста. Ежедневно комплекс посещают тысячи псковичей, которые делают покупки и отдыхают», - рассказали Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

Организаторы уверены, что проведение выставки на базе «Акваполиса» сделает её ещё более привлекательной и интересной как для участников «Свадьбы EXPO`2017», так и для её гостей.

 

Напомним, что выставка состоится 1 и 2 апреля. В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.  

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков. А, кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-042.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO» Обладатели главного приза выставки «Свадьба EXPO-2016» воспользовались своим подарком Победительница конкурса ПАИ нашла на выставке «Свадьба EXPO» своего фотографа Свадьба EXPO`2016: Как это было Выставка «Свадьба EXPO’16»: Часть четвертая (ФОТОРЕПОРТАЖ) Определён победитель конкурса фотографий с выставки «Свадьба EXPO» Выставка «Свадьба EXPO’16»: Afterparty Выставка «Свадьба EXPO’16»: Часть вторая Выставка «Свадьба EXPO’16»: Часть первая Под занавес «Свадьбы EXPO’16» разыграли сертификат на первую брачную ночь в Old Estate Hotel & Spa 4*
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
10 марта 2017
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
10 марта 2017
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
10 марта 2017
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
10 марта 2017
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
10 марта 2017
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест 7
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
10 марта 2017
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона 1
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
10 марта 2017
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей 1
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»
10 марта 2017
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»

Идет загрузка...