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9 марта на дорогах Пскова сбили трёх пешеходов

9 марта на дорогах Пскова сбили трёх пешеходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в 15:30 у дома № 23б по Красноармейской набережной 36-летний водитель ВАЗ-2110 сбил 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу.

Кроме того, в 20:55 у дома № 23 на Красноармейской набережной 71-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет. Пострадавшую доставили в больницу.

В 21:25 у дома № 19 по Октябрьскому проспекту 40-летний мужчина на «Ленд Ровер Дискавери» при повороте налево на регулируемом перекрестке сбил 20-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешехода направили в травмпункт, госпитализация не потребовалась.

В 00:03 на 289-м километре шоссе Санкт – Петербург – Невель 56-летняя женщина на ВАЗ-21150 на прямом участке не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобилистка получила незначительные травмы, её отпустили домой. От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

В 18:10 в Пскове у дома № 22 по Октябрьскому проспекту 25-летний молодой человек на «Хёндай Солярис» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Шевроле Авео». В результате аварии пострадали пассажиры автомашины виновника аварии – 52-летняя женщина и 22-летняя девушка.

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