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Общество

Пскович сломал нос собутыльнику, а потом подбросил его в сарай бывшей сожительницы

1 марта в сарае одной из деревень Псковского района было обнаружено тело мужчины с повреждениями головы. По данным медицинской экспертизы, он скончался от аспирации крови в дыхательные пути, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен знакомый погибшего, который вместе с ним употреблял спиртные напитки у себя дома. В ответ на оскорбительные слова, хозяин жилища ударил гостя рукой по лицу, сломав ему кости носа. Затем он отвез пострадавшего к дому бывшей сожительницы и положил в сарае. В результате аспирации крови в дыхательные пути из раны мужчина скончался.  

По данному факту Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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