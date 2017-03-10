24 марта Псковская поликлиника №3 приглашает горожан на бесплатную флюорографию

18:12, 10 марта 2017, ПАИ

24 марта Псковская городская поликлиника №3 приглашает жителей города пройти бесплатную флюорографию легких. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Обследование можно пройти в специальных автобусах. Они будут работать у дома №9 по Сиреневому бульвару и у дома №8 по улице Индустриальной с 9:00 до 12:00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Справки по телефону 53-62-14.