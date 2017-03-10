Фольклорный праздник организовало для псковичек движение «Своё!»

18:16, 10 марта 2017, ПАИ

Фольклорный праздник организовало движение «Своё!» для жительниц города Пскова в честь Международного женского дня. Как сообщили Псковскому агентству информации в движении, 9 марта в центре общения и информации (библиотека на улице Юбилейной, 87а) прошли фольклорные посиделки, в которых приняли участие около 50 псковичек.

От имени депутата Государственной Думы Александра Козловского и генерального директора ОАО «Псковский хлебокомбинат» Виктора Почернина депутат городской Думы, координатор движения «Своё!» Елена Полонская поздравила женщин с 8 марта. «Вы на все находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. Низкий поклон за вашу доброту и терпение, за мудрость и великодушие, за домашний уют, за умение выслушать и поддержать, - отметила депутат. - Желаем вам успехов во всех делах, счастья, поддержки и понимания близких, тепла и уюта в домах».

Также Елена Полонская поблагодарила псковичек за искреннюю любовь к родному городу и за то, что они учат мужчин терпению, вниманию и мудрости.

Фольклорные посиделки были организованы на старинный псковский лад, так как инициатор движения «Своё!» Александр Козловский считает, что нужно сохранять русские традиции и поддерживать все хорошее, что досталось от предков, пояснила Елена Полонская. «Поэтому праздник мы решили провести так, как это было принято делать на псковской земле с древних времен. Мы попытались сделать так, чтобы наши замечательные и активные псковички смогли познакомиться, отвлечься от дел и насущных проблем и найти место хорошему настроению и радости», - отметила она.

Женщины пели, танцевали, участвовали в конкурсах в духе русских традиционных обычаев. Так, например, псковички посоревновались, кто быстрее накрутит веретено, заучивали старинные считалки из истории Гдовского района, исполняли частушки, гадали, дискутировали на тему «Кто главный в доме хозяин: муж или жена», беседовали и знакомились. Ветераны Великой Отечественной войны, супруги Надежда и Михаил Жогальские станцевали танец под старинные песни, спетые руководителем фольклорного ансамбля «Скоморошина» детского центра «Надежда» Натальей Ивановой.

Кроме развлекательной программы для всех присутствующих был накрыт сладкий стол. Женщины пили чай с выпечкой, которую к этому событию приготовили на псковском хлебокомбинате.

«Это мероприятие очень сблизило нас, - сказала псковичка Елена Егорова. – До сегодняшнего дня мы, многие жительницы города, не знали друг друга. А в итоге познакомились и не хотели расходиться. Несмотря на плохую ненастную погоду, наше настроение улучшилось. Я считаю, что это даже не мероприятие, а задушевная встреча старых друзей. Спасибо большое движению «Своё!» за такой праздник, руководителю фольклорного ансамбля Наталье Ивановой за удивительные выступления, базе отдыха «Волынь» - за ароматный подарок. Надеемся, что и впредь в нашем городе будут организованы такие встречи».

Также координаторы движения «Своё!» поздравили на дому тех жительницах города, которые не смогли прийти на праздник. Женщин поблагодарили за то, что те заботятся о красоте своих домов, своих соседях, помогают ближним и делают прекрасные изделия своими «золотыми» руками.