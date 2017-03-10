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Общество

Медведев призвал сделать курорты Северного Кавказа «френдли фор рашен»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать туристическую инфраструктуру на Северном Кавказе, чтобы уровень сервиса достиг «френдли фор рашен», передает РИА «Новости».

Уточняется, что на заседании правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что ведомство рассчитывает на приток туристов на Северный Кавказ из Китая, Индии и ряда других государств.

«Проект, который мы сейчас реализуем, называется программой лояльности «Русское гостеприимство». В эту программу лояльности у нас входит проект «Чайна френдли», «Индия френдли», «Халяль френдли», — сказал он.

В свою очередь Медведев отметил, что прежде всего необходимо обеспечить комфортные условия и сервис для российских туристов в регионах Северного Кавказа.

«Надо, чтобы «френдли» было в отношении собственных граждан, а то очень часто получается несколько иначе. Вот вы прежде всего на это обратите внимание, чтобы «френдли» было «фор рашен», — сказал премьер-министр.

Сафонов пообещал, что это будет сделано.

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