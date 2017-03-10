В УФСИН России по Псковской области подвели итоги зимней спартакиады

19:39, 10 марта 2017, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области определились победители традиционной 36-й зимней спартакиады среди учреждений уголовно-исполнительной системы области. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства, сильнейших выявляли как в личном, так и командном зачетах. Мероприятие прошло на загородной базе спортивного общества «Динамо» в Бор Бельково.

В этом году на спортивные зимние старты вышло более 70 участников, представляющих 9 команд. Спортсменам предстояло показать силу, ловкость и выносливость в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия, служебному биатлону, армрестлингу, зимнему многоборью. Результаты, достигнутые в прохождении этапов спартакиады, записывались как в личный актив участника, так и в зачет общекомандного показателя.

Несмотря на погодные условия, каждый соревновательный день сопровождался захватывающей борьбой в заявленных дисциплинах. Так, в армрестлинге не было равных Глебу Ульяничеву (ИК-5), в стрельбе из боевого оружия самыми меткими оказались: среди мужчин Максим Жаронин (ИК-4), среди женщин Дарья Степанова (СИЗО-2). В зимнем многоборье первые позиции заняли Юлия Котик (СИЗО-1), Андрей Мусатов (УФСИН), Эдуард Абрамов (категория старше 40 лет), служебный биатлон принес первое место Вадиму Шатому (СИЗО-1).

По итогам спортивных состязаний в командном зачете переходящий кубок и диплом победителя зимней спартакиады 2017 года завоевала команда аппарата Управления, почетное второе место у ИК-2, третью ступень пьедестала заняла команда ИК-4.

Церемония награждения состоялась в присутствии заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова, который поблагодарил сотрудников за участие, хороший уровень физической подготовки и торжественно вручил победителям и призерам дипломы, грамоты и памятные подарки.