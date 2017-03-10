ОНФ проконтролирует реализацию закона об усилении ответственности для лесных арендаторов

19:58, 10 марта 2017, ПАИ

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса проконтролируют реализацию принятого федерального закона от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений», более известного как закон об усилении ответственности для лесных арендаторов, который вступил в силу в полном объеме с 1 марта 2017 г. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что новый федеральный закон был разработан Общероссийским народным фронтом по итогам общественных предложений конференции по проблемам экологии и защиты леса.

«Новый федеральный закон призван навести порядок в лесной отрасли, обеспечив обязательное проведение процедуры по лесовосстановлению со стороны арендаторов лесных участков. Мы выступали за стимулирование арендаторов выполнять взятые обязательства по лесовосстановлению в том числе путем кратного повышения штрафов. Так, штраф за то, что лесной арендатор не провел процедуру восстановления лесов, раньше составлял 10 тыс. руб. Теперь за нарушение лесовосстановления штрафные санкции повышаются вплоть до 300 тыс. руб.», – подчеркнул Гутенев.

«Также закон предписывает обязательное дополнение отчетов лесных арендаторов материалами фотофиксации и дистанционного зондирования земли, которые в обязательном порядке должны быть опубликованы в сети Интернет», – заметил координатор Центра ОНФ.

Одним важных пунктом федерального закона, направленного на сохранение российских лесов, является запрет лесным арендаторам вести деятельность, ухудшающую среду обитания диких животных. Кроме того, новый закон вводит реестр недобросовестных арендаторов лесных участков, и задача правительства состоит в скорейшей подготовке подзаконных актов, обеспечивающих реализацию данного реестра.

«Общероссийский народный фронт проконтролирует ситуацию с тем, как реализуется федеральный закон об усилении ответственности для лесных арендаторов в регионах. В том числе в части эффективности работы реестра недобросовестных арендаторов лесных участков», – резюмировал эксперт Народного фронта.