0
20:31
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
18:18
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
17:15
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
16:38
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
15:27
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
14:37
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
14:29
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
Еще новости
Общество

Госдума ужесточила наказание за незаконную продажу алкоголя

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание на незаконную продажу алкоголя, передает «Росбалт».

Законопроектом предлагается повысить штраф за производство и оборот алкоголя без лицензии. Согласно документу, штраф на должностных лиц составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а юрлиц — в размере не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год с конфискацией товара и оборудования.

В КоАП также вводится новая статья 14.17.1. «Незаконная продажа алкогольной продукции». За это нарушение предлагается наказывать физлиц штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, а индивидуальных предпринимателей штрафовать в размере не более одной пятой совокупного размера выручки с конфискацией продукции.

По еще одной норме нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обернется штрафами до 200 тыс. рублей.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
10 марта 2017
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
10 марта 2017
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
10 марта 2017
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
10 марта 2017
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
10 марта 2017
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест 7
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
10 марта 2017
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона 1
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей
10 марта 2017
В филиалы «Псковавтодора» поступили 12 новых автомобилей 1
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»
10 марта 2017
Годовой абонемент в «Акваполис», сертификат на 10 тысяч рублей в «Nata Inn» и велотренажёр получит «Мистер Псков-2017»

Идет загрузка...