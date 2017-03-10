Госдума ужесточила наказание за незаконную продажу алкоголя

20:12, 10 марта 2017, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание на незаконную продажу алкоголя, передает «Росбалт».

Законопроектом предлагается повысить штраф за производство и оборот алкоголя без лицензии. Согласно документу, штраф на должностных лиц составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а юрлиц — в размере не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год с конфискацией товара и оборудования.

В КоАП также вводится новая статья 14.17.1. «Незаконная продажа алкогольной продукции». За это нарушение предлагается наказывать физлиц штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, а индивидуальных предпринимателей штрафовать в размере не более одной пятой совокупного размера выручки с конфискацией продукции.

По еще одной норме нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обернется штрафами до 200 тыс. рублей.