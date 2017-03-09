Джеймс Кэмерон заявил, что в 2018 году «Аватар-2» не выйдет

20:22, 10 марта 2017, ПАИ

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что в 2018 году «Аватар-2» не выйдет. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Изначально сиквел ожидался в декабре следующего года, но теперь постановщик говорит, что «твердой даты релиза» объявлено не было.

Как пояснил Кэмерон, работа идет не над одним продолжением «Аватара», а сразу над четырьмя. «Это эпичное дело», – отметил он и сравнил съемочный процесс со строительством ГЭС «Три ущелья» в Китае (ее начали строить в 1992 году, а ввели в официальную эксплуатацию в 2012-м. – ред.).

«Поэтому я знаю, где буду в следующие восемь лет своей жизни», – сообщил режиссер.

Выход третьего «Аватара» ожидался в 2020 году, четвертого – в 2022 году, пятого – в 2023 году. Теперь, судя по всему, сроки будут сдвинуты.

Ранее сообщалось, что Кэмерон снимет четыре продолжения «Аватара».