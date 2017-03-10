Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности

20:31, 10 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 10 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактические мероприятия в деревне Торошино Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате рейда проводился подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их.

Проведено 25 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 50 листовок профилактического характера, проведено обследования семи отопительных печей.

В рамках профилактики, а также в целях пресечения нарушений правил эксплуатации печного отопления, сотрудники отдела указывали гражданам на имеющие недостатки и рекомендовали в их срочном устранении.