В Москве подозреваемые в мошенничестве с банковскими картами разбросали деньги на улице

20:40, 10 марта 2017, ПАИ

В Москве подозреваемые в мошенничестве разбросали деньги на улице во время попытки их задержания.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей. Охранники банка на Нахимовском проспекте сообщили в полицию о том, что неизвестные с различных пластиковых карт обналичивают крупную сумму денег.

Четверо молодых людей при виде патрульной машины попытались скрыться. Пытаясь избавиться от денег, подозреваемые на ходу раскидывали купюры по проезжей части. Злоумышленников в ходе погони задержали.

В ходе досмотра салона автомобиля сотрудники Росгвардии изъяли 15 пластиковых карт с пин-кодами, оформленных на разные фамилии, 10 мобильных телефонов, сим-карты и 3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.