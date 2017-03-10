Китай начнет строить космическую станцию на орбите в 2019 году

20:49, 10 марта 2017, ПАИ

Заместитель начальника управления вооружений Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юйлинь сообщил, что в 2019 году КНР запустит на орбиту базовый модуль национальной космической станции, после чего к нему пристыкуют два лабораторных модуля. Господин Юйлинь отметил, что сборка национальной космической станции будет завершена приблизительно к 2022 году.

«Мы соберем нашу станцию из трех модулей — одного базового и двух лабораторных. Вес каждого составит 20 тонн»,— цитирует Чжан Юйлиня ТАСС. По его словам, мощности прежних ракет-носителей для этого недостаточно, поэтому для запуска будут использоваться тяжелые «Чанчжэн-5».

Напомним, в ноябре прошлого года на юге КНР был осуществлен пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Пуск был произведен с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань. «Чанчжэн-5» — самая мощная на сегодняшний день китайская ракета-носитель.