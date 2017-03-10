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Общество

Госдума обязала регулировать споры по ОСАГО в досудебном порядке

Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебном порядке урегулирования споров по ОСАГО, передает «Росбалт».

Законопроектом вводится правило о предварительном досудебном урегулировании споров, касающихся расчетов по прямому возмещению убытков в случае ДТП, в рамках комиссии, образованной профессиональным объединением страховщиков. В том случае, если кто-либо из страховщиков будет не согласен с решением комиссии, он может оспорить такое решение в арбитражном суде. При этом сам спор должен быть урегулирован в течение 20 дней, следует из документа.

Введение досудебного порядка будет дисциплинировать страховые компании, способствовать осуществлению ими прав добросовестно, с учетом прав и законных интересов друг друга, а также существенным образом снизит нагрузку на судебную систему, отмечается в пояснительной записке к проекту.

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