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Экономика

Минфин предложил увеличить НДС и снизить ставки страховых взносов на равное значение

Президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин сообщил, что Минфин предложил рассматривать основным вариантом налогового маневра формулу 22/22, передает RNS.

«Минфин предлагает рассматривать основным вариантом налогового маневра увеличение НДС до 22% и снижение ставки страховых взносов до 22%», – сказал он.

Калинин уточнил, что льготы для IT-компаний по страховым взносам предполагается сохранить.

«По оценке Минэкономразвития, средняя ставка страховых взносов с учетом льгот составляет 27,5%, в рамках налогового маневра предполагается выравнивание ставки на уровне 22%, кроме IT-компаний, для которых президент продлил льготы до 2023 года», – добавил он.

Президент «Опоры России» предложил вернуть инвестиционный вычет по налогу на прибыль для предприятий с высокой добавленной стоимостью, так как увеличение НДС повлечет рост налоговой нагрузки на такие предприятия почти на 25%.

 

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