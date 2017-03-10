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Общество

Женщина-судья, забывшая снять бигуди, стала символом трудолюбия в Южной Корее

Председатель Конституционного суда Южной Кореи Ли Чон Ми стала символом трудолюбивой женщины в своей стране после того, как случайно пришла на работу с бигудями в волосах. Об этом сообщает в пятницу, 10 марта Associated Press.

54-летняя Ли забыла о двух розовых пластиковых приспособлениях для завивки волос, торопясь на работу.

Как пишет Lenta.Ru, она должна была огласить вердикт Конституционного суда, утвердившего решение парламента об импичменте президента Пак Кын Хе.

Информагентство AP отмечает, что многие жители страны усмотрели в забытых бигудях не небрежность, а преданность своей работе, несмотря на то, что в массовой культуре Южной Кореи существует культ безупречной женской внешности.

Граждане также припомнили, как отстраненная от должности Пак Кын Хе в 2014 году пригласила в свою резиденцию парикмахера через несколько часов после крушения парома «Севоль». Выступая перед нацией с траурной речью, президент демонстрировала безупречную прическу.

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