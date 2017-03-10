Канада разместит в Латвии военных для защиты от кибератак хакеров из России

21:47, 10 марта 2017, ПАИ

Канада намерена в июне отправить в Латвию военных специалистов по кибербезопасности для защиты своих военных компьютерных сетей от предполагаемых кибератак со стороны хакеров из России. Об этом сообщает газета National Post.

В Латвию в скором времени будут отправлены 450 канадских военнослужащих для того, чтобы сдерживать российскую агрессию. Такое решение приняли в НАТО. Хакеры, по мнению канадских властей, могут «путем дезинформации создать напряженность между ними и местным населением». Помимо этого, действия Канады направлены на защиту от кибернападений со стороны таких террористических организаций, как «Исламское государство» и «Аль-Каида». «Мы должны быть готовы к этому и прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями»,— заявил генерал Пол Разенфорд, который возглавляет объединенные силы кибербезопасности при вооруженных силах Канады.

В прошлом году стало известно, что НАТО продолжит укреплять свой восточный фланг и создавать инфраструктуру для «отражения возможной российской агрессии». В октябре 2016 года Йенс Столтенберг сообщил состав четырех многонациональных батальонов, которые разместятся в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Возглавят их США, Германия, Великобритания и Канада. В состав подразделений своих военных направят в общей сложности 17 государств.