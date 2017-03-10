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Общество

Исследование: число трудоспособных людей в США снизится без мигрантов

Общая численность трудоспособного населения в США без мигрантов сократится с 173,2 млн в 2015 году до 165,6 млн в 2035 году, однако если нынешние темпы миграции сохранятся, то число трудящихся возрастет до 183,2 млн в 2035 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на последнее исследование Pew.

Отмечается, что самая большая часть работающего населения, люди, рожденные в США родителям, которые также родились в США, сокращается. Согласно исследованию Pew, этот сегмент рабочей силы, как ожидается, снизится с 128,3 млн человек в 2015 году (74%) до 120,1 млн к 2035 году (66%).

Среди факторов, влияющих на рост числа рабочей силы, также указывается низкий уровень рождаемости в США.

Ранее сообщалось, что число переходящих границу США и Мексики нелегалов сократилось на 40%.

6 марта Трамп официально подписал новый указ по иммиграции, который включает временный запрет на въезд в страну гражданам шести стран.

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