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Общество

Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму

Законопроект о новой программе реновации пятиэтажек в Москве внесен в Госдуму. Как отмечает «Российская газета», в документе устанавливается порядок расселения и гарантии жителям сносимых домов.

Из документа следует, что новое жилье для владельцев квартир в пятиэтажках будет больше старого. При этом количество комнат будет соответствовать имевшемуся, а увеличение площади достигается благодаря современным проектам, предусматривающим большие размеры санузлов, холлов и зон общего пользования больше. Рыночная стоимость, как предполагается, возрастет на 35%.

Примечательно, что, власти Москвы намерены переселять жильцов пятиэтажек сразу в новые квартиры, а не в жилье из резервного фонда. При этом новостройки появятся в тех же районах, где расположены старые дома. Это правило действует с некоторым исключениями – в Центральном, Новомосковском, Троицком округах и в Зеленограде переселенцам не всегда будет возможно предоставить соответствующую социальным нормам жилплощадь в том же районе. Однако им гарантируют квартиры в пределах того же административного округа.

Процесс подготовки территории, проекта, строительства и ввода готовых домов на замену сносимым в новой программе реновации планируется сократить с 3,5 до 2 лет.

Гражданам, проживающим в пятиэтажках, включенных в программу реновации, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляется возможность получить новые квартиры вне очереди по нормам предоставления жилых помещений. При этом в случае отказа от улучшения жилищных условий им предоставляется равнозначное жилое помещение.

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