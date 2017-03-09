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Культура

В Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Археологи в Каире полагают, что в ходе раскопок им удалось найти статую египетского фараона Рамзеса II, который правил около трех тысяч лет назад, пишет британское издание The Guardian.

Как сообщается, фрагменты статуи были найдены в одном из беднейших районов египетской столицы во время проведения ремонтных работ. Прибывшие на место специалисты поднимали статую по частям: отдельно голову, корону, правое ухо и фрагмент глаза. По предварительным оценкам, статуя сделана из кварцита.

По словам египетского министра культуры, эта находка одна из самых значительных в истории страны.

Отмечается, что исследователи полагают, что именно во время правления Рамзеса II произошли события, которые были описаны в главе «Исход» в Танахе.

Ранее сообщалось, что археологи собираются искать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона.

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