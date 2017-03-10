Viber запретит делать скриншоты в «секретных чатах»
Viber готовит большое обновление, которое сделает общение в «секретных чатах» еще более конфиденциальным. Об этом сообщает Venture Beat.
В мессенджере появится функция удаления чата целиком согласно заранее установленному таймеру. Кроме того, в обновленных «секретных чатах» нельзя будет пересылать сообщения третьим лицам, а также делать скриншоты на устройствах Android. Смартфоны на платформе iOS будут получать уведомления, если ваш собеседник решить сделать снимок экрана.
Ранее стало известно, что Viber представил «секретные» сообщения в очередном обновлении.