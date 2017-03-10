Исследование: собаки врут людям ради выгоды

22:55, 10 марта 2017, ПАИ

Собаки могут обманывать своих хозяев и других людей, если это будет им выгодно, выяснила исследовательница поведения собак Мариан Хеберлейн из Цюрихского университета. Исследование было опубликовано в журнале Animal Cognition.

Исследовательница с коллегами поставила эксперимент, в котором собаки взаимодействовали с тремя людьми — хозяином и двумя незнакомцами. Перед людьми и собакой находились три коробки, в одной из которых лежала сочная сосиска, в другой — собачье печенье, а третья была пустой. Один из незнакомцев «сотрудничал» с собакой, предлагая ей содержимое коробки, другой же присваивал его себе. Хозяин также «сотрудничал» с собакой.

Животное должно было подвести одного из людей к какой-нибудь коробке. Быстро уловив различия в поведении людей, собаки стали подводить конкурента к пустой коробке. Некоторые усваивали образцы поведения уже с первого раза. При этом другим животным, например обезьянам, требуются десятки повторений.

Вопрос об умственных способностях собак и других животных является в научном сообществе дискуссионным. Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований в этой области.