0
22:11
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
21:11
Госдума обязала регулировать споры по ОСАГО в досудебном порядке
20:31
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
18:18
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
17:15
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
16:38
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
15:27
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
Еще новости
Общество

Исследование: собаки врут людям ради выгоды

Собаки могут обманывать своих хозяев и других людей, если это будет им выгодно, выяснила исследовательница поведения собак Мариан Хеберлейн из Цюрихского университета. Исследование было опубликовано в журнале Animal Cognition.

Исследовательница с коллегами поставила эксперимент, в котором собаки взаимодействовали с тремя людьми — хозяином и двумя незнакомцами. Перед людьми и собакой находились три коробки, в одной из которых лежала сочная сосиска, в другой — собачье печенье, а третья была пустой. Один из незнакомцев «сотрудничал» с собакой, предлагая ей содержимое коробки, другой же присваивал его себе. Хозяин также «сотрудничал» с собакой.

Животное должно было подвести одного из людей к какой-нибудь коробке. Быстро уловив различия в поведении людей, собаки стали подводить конкурента к пустой коробке. Некоторые усваивали образцы поведения уже с первого раза. При этом другим животным, например обезьянам, требуются десятки повторений.

Вопрос об умственных способностях собак и других животных является в научном сообществе дискуссионным. Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований в этой области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
10 марта 2017
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
Госдума обязала регулировать споры по ОСАГО в досудебном порядке
10 марта 2017
Госдума обязала регулировать споры по ОСАГО в досудебном порядке
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
10 марта 2017
Жителям деревни Торошино Псковского района рассказали о противопожарной безопасности
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла
10 марта 2017
В субботу в Псковской области прогнозируют мокрый снег и до 6 градусов тепла 2
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
10 марта 2017
«Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис»
В Псковской области самая дешевая в России шаурма
10 марта 2017
В Псковской области самая дешевая в России шаурма 2
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест
10 марта 2017
Игорь Калашников предложил организовать на псковском «Машиностроителе» парковку на 300 мест 13
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона
10 марта 2017
Андрей Турчак: Псков находится в преддверии большого дорожного сезона 2

Идет загрузка...