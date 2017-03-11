В Пскове состоялся юбилейный концерт вокальной студии «Город детства»

11:29, 11 марта 2017, ПАИ

10 марта в Городском культурном центре Пскова состоялся праздничный концерт вокальной студии «Город детства». В честь 10-летия студия представила зрителям театрализованную программу «Школа совершенства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Юбиляров поздравил глава Пскова Иван Цецерский: «Яркие выступления юных артистов никого не оставляют равнодушными, они трогают до глубины души. Вам удалось создать замечательный коллектив и воспитать в детях живой интерес к музыке. «Город детства» - это визитная карточка нашего города, региона. Здесь дети проявляют свой талант, получают особый заряд для творческого подъема».

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично Иван Цецерский пожелал ребятам профессионального долголетия, дальнейших успехов в подготовке к участию в Международных Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

В своем выступлении он подчеркнул значимость вклада коллектива в развитие детского творчества: «Спасибо за ваш труд и активную творческую деятельность. За популяризацию песенного искусства студия «Город детства» по праву удостоена почетного звания «Народный самодеятельный коллектив». Желаю вам полных залов, взыскательной, благодарной публики. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой новые цели и неустанно стремитесь к их достижению. Успехов вам и только хорошего настроения!»

Глава города отметил успехи воспитанников «Города детства» во всероссийских конкурсах и на международных фестивалях. Так, Елизавета Иртюго даже получает стипендию имени Валентины Толкуновой. Глава города поблагодарил «Город детства» за активное участие в концертной деятельности Городского культурного центра, за выступления на многих площадках города в дни праздников, за концерты в школьных оздоровительных лагерях, детских садах, на выпускных вечерах школ города, на мероприятиях, посвящённых профессиональным праздникам трудовых коллективов города.

Поздравления в адрес именинников прозвучали от начальника Управления культуры администрации Пскова Юрия Мартынова и директора Городского культурного центра Елены Голубевой.

Добавим, народным коллективом - детской вокально-хореографической студией «Город детства» руководит Елена Усольцева, хореограф - Наталья Пономарева. В студии созданы несколько возрастных групп, занимаются около 30 детей от 5 до 14 лет. Занятия идут по нескольким направлениям: вокал, хореография, шейпинг, дефиле. Творческий подход, профессионализм педагогов и талан воспитанников позволяют на протяжении многих лет не просто обучать детей отдельным дисциплинам, а создавать полновесные концертные номера и программы. «Город детства» - победитель многочисленных международных, всероссийскийх, областных конкурсов и фестивалей.