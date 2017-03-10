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Общество

День работника органов наркоконтроля России отмечается 11 марта

11 марта в России отмечается День работника органов наркоконтроля, установленный Указом Президента РФ № 205 «О Дне работника органов наркоконтроля» от 16 февраля 2008 года, сообщает calend.ru.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно сформировалось на базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

В этом Указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Госнаркоконтроль России).

За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но всегда его деятельность направлена на эффективную реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

5 апреля 2016 года Указом Президента России Владимира Путина ФСКН упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел с июня 2016 года, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации.
 

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