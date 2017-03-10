День сотрудников частных охранных агентств празднуется сегодня

09:01, 11 марта 2017, ПАИ

11 марта в России отмечается День сотрудников частных охранных агентств, сообщает calend.ru.

В этот день в 1992 году в России принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». В честь этой даты сотрудники охранных агентств и частные детективы учредили собственный профессиональный праздник — День сотрудников частных охранных агентств.

Только в 2009 году в Едином справочнике профессий РФ появилась новая строка — «охранник». Между тем, уже к началу 2010 года в России действовало 27,5 тысячи частных охранных организаций (ЧОО) и работали почти 720 тысяч лицензированных охранников. По данным на 2011 год, ЧОО обеспечивали безопасность почти полумиллиона объектов, а в штате охранных организаций числились 641 тысяча сотрудников. 183 тысячи из них работали с использованием оружия. Согласно статистике, большая часть охранников — бывшие сотрудники органов внутренних дел (почти 100 тысяч человек) и отставные военнослужащие. Также в эту профессию нередко приходят люди, работавшие прежде в органах государственной безопасности и прочих правоохранительных структурах.

Своим могут считать этот праздник и частные детективы. Так в России называются люди, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и получившие лицензии на осуществление детективной (сыскной) деятельности. Согласно закону, частный детектив может предоставлять несколько видов услуг: собирать сведения по гражданским и уголовным делам; изучать рынок и собирать информацию для деловых переговоров и предупреждения недобросовестной конкуренции; выяснять биографические данные о гражданах с их согласия; разыскивать без вести пропавших, а также потерянное имущество.

К празднующим сегодня могут присоединиться и телохранители. Несмотря на то, что эта профессия не имеет официального статуса, фактически она давно существует. В настоящее время в России насчитывается около 8 тысяч телохранителей, работающих на постоянной основе.

