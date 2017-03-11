Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
6 апреля международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет лауреат международных конкурсов, пианист Алексей Пшеничный (Минск, Беларусь). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Музыкант представит программу «Страсти Христовы в хорошо темперированном клавире И. С.Баха «Начало концерта в 18:00. Вход свободный.
Выступление состоится в детской школе искусств в Печорах (улица Заводская, 10).
Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно. информация по тел. +79113997096