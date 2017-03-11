0
10:20
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
12:22
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
16:16
Ани Лорак даст концерт в Пскове
15:55
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
13:50
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
19:56
В Псковском музее-заповеднике открылась выставка графика, которого тут же «разоблачили» как скульптора
10:14
23 марта на сцене БКЗ псковской филармонии выступят Нонна Гришаева и Егор Бероев
Еще новости
Культура

Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии

6 апреля международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет лауреат международных конкурсов, пианист Алексей Пшеничный (Минск, Беларусь). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Музыкант представит программу «Страсти Христовы в хорошо темперированном клавире И. С.Баха «Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

Выступление состоится в детской школе искусств в Печорах (улица Заводская, 10).


Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно. информация по тел. +79113997096

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
11 марта 2017
Международный фестиваль «Дни музыки в Печорах» откроет пианист из Белоруссии
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
09 марта 2017
Начальник УГХ Пскова: Падение памятника княгине Ольге нам не угрожает
Ани Лорак даст концерт в Пскове
05 марта 2017
Ани Лорак даст концерт в Пскове
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин
04 марта 2017
По случаю 95-летия музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах выступит Олег Погудин 2
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова
04 марта 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля по ранним произведениям Чехова 7
В Псковском музее-заповеднике открылась выставка графика, которого тут же «разоблачили» как скульптора
03 марта 2017
В Псковском музее-заповеднике открылась выставка графика, которого тут же «разоблачили» как скульптора 5
23 марта на сцене БКЗ псковской филармонии выступят Нонна Гришаева и Егор Бероев
03 марта 2017
23 марта на сцене БКЗ псковской филармонии выступят Нонна Гришаева и Егор Бероев
В Пскове выставили аппарат Морзе, с которого была послана телеграмма об отречении Николая II
02 марта 2017
В Пскове выставили аппарат Морзе, с которого была послана телеграмма об отречении Николая II 10

Идет загрузка...