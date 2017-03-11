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Культура

В киноклубе Псковской областной библиотеки покажут фильм «Поп»

11 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится очередное заседание псковского киноклуба. На этот раз зрители увидят художественный фильм «Поп», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Перед показом киноленты участники клуба услышат рассказ о деятельности Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны, об истории создания кинокартины и о священнике Алексее Ионове, который стал прототипом главного героя.

Фильм был снят Владимиром Хотиненко в 2009 году совместно с кинокомпанией Русской православной церкви «Православная энциклопедия» по одноименному роману писателя Александра Сегеня.

 

Кинолента рассказывает о настоятеле небольшого прихода в селе Тихом Псковской области отце Александре Ионине. Когда в село вошли немцы, у священника начинается самая важная миссия – возродить церковную жизнь на оккупированной немцами территории и вернуть народу веру.

Главного героя фильма играет Сергей Маковецкий. В картине снялись Нина Усатова, Лиза Арзамасова и другие. Съёмки проходили в Пскове и Псковской области, Риге, Праге и Белоруссии.

Напомним, что киноклуб организован в Псковской областной библиотеке на базе отдела краеведческой литературы в 2016 году. Программа киноклуба посвящена художественным фильмам о Пскове, о героях псковской земли и картинам, снятым на Псковщине. 

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