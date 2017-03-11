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Общество

В связи с неблагоприятной погодой псковичей призывают быть осторожными на дорогах

Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей и пешеходов предельной внимательности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ухудшается видимость на трассах, а транспортные средства становятся менее управляемыми. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В связи с этим водители должны понимать, что следует принимать дополнительные меры безопасности.

«Как показывает практика, резкие маневры в транспортном потоке на скользкой дороге – дело рискованное. Это нередко ведет к столкновениям автомашин. На скользкой проезжей части тормозной путь машины, как известно, увеличивается в несколько раз. Многое зависит и от уровня профессиональной  подготовки  автовладельцев», - отметили в УМВД.

Водителям важно выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

«Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не  спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит  даже водителей  со стажем», - рекомендуют в полиции.

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