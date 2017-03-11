Псковским рыбакам рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека

10:55, 11 марта 2017, ПАИ

В Псковской области сохраняется неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. «Но никакие неблагоприятные погодные явления не смогут остановить рыбаков – с наступлением выходных к водоёмам Псковской области устремляются вереницы любителей подлёдного лова рыбы. Однако, в погоне за добычей не стоит забывать об опасности, которая может подстерегать человека при выходе на лёд в весенний период, тем более, что лёд начал таять, а местами появились полыньи и промоины», - рекомендуют в ГУ МЧС России по Псковской области.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем любителям подлёдного лова и просит не забывать о мерах предосторожности во время зимней рыбалки и напоминает, что делать, если человек оказался в холодной воде:

«Если вы оказались в холодной воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь, приходится на её долю. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Если на ваших глазах провалился человек:

- немедленно крикните ему, что идёте на помощь;

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

-бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;

-если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги;

-действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;

-подав провалившемуся человеку подручное средство, вытащите его на лёд и ползком двигайтесь от опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения – «01», «101» или «112» (с мобильного телефона)».