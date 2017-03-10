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В Псковском районе продолжают разыскивать пропавшего без вести 46-летнего мужчину

В Псковском районе продолжают разыскивать пропавшего без вести 46-летнего Павла Каменева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 24 октября минувшего года он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение  неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет,  рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины,  глаза карие, нос  прямой, губы  тонкие,  подбородок  прямой  с ямкой.

Был одет: бейсболка чёрная, красный пуховик с капюшоном, чёрная кофта- толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потёртости, ботинки коричневые замшевые. При нем был чёрный рюкзак.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Павла Каменева, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  676-872, 676-851  или  02.

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