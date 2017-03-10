В Псковском районе продолжают разыскивать пропавшего без вести 46-летнего мужчину

11:34, 11 марта 2017, ПАИ

В Псковском районе продолжают разыскивать пропавшего без вести 46-летнего Павла Каменева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 24 октября минувшего года он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы чёрные, волнистые, средней длины, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой с ямкой.

Был одет: бейсболка чёрная, красный пуховик с капюшоном, чёрная кофта- толстовка с капюшоном, джинсы светло-синие с эффектом потёртости, ботинки коричневые замшевые. При нем был чёрный рюкзак.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Павла Каменева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 676-872, 676-851 или 02.