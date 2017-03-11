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Общество

ООН предупредила о крупнейшем с 1945 года мировом гуманитарном кризисе

Мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О"Брайен, пишет «Интерфакс».

«Это критический момент в истории человечества. Уже в самом начале 2017 года мир стоит на грани крупнейшего с момента создания ООН гуманитарного кризиса. Более 20 млн человек по всему миру голодают. Если мир не скоординируется и не примет мер, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней», - сказал он.

Он уточнил, что уже в этом году около 1,4 млн детей могут умереть от голода. Наиболее остро проблема стоит в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии.

О'Брайен подчеркнул, что проблема не только непосредственно в гибели населения из-за нехватки продовольствия и болезней, но и в том, что разрушаются сообщества, останавливается развитие стран, люди покидают свои дома и идут в другие районы или даже другие страны, принося нестабильность в разные регионы мира.

По его словам, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо к июлю найти 4,4 млрд долларов.

В феврале О'Брайен уже поднимал вопрос массового голода перед генсеком ООН Антониу Гуттерешем. На тот момент ООН получила лишь 90 млн долларов на борьбу с этим социальным бедствием.

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