Видеоролик о Пушкинском заповеднике участвует в мультимедийном фестивале

13:35, 11 марта 2017, ПАИ

На официальной странице фестиваля музейного мультимедиа «Музейный Гик: цифровое наследие» открыто зрительское голосование за проекты, поступившие на конкурс в нынешнем, уже третьем сезоне. Среди 90 работ, представленных на суд жюри и зрителей, есть и фильм Государственного музея А. С. Пушкина «Михайловское» — «Пушкинский заповедник из поднебесья».

Авторы этой небольшой (9 минут и 4 секунды) лирической зарисовки — Николай Алексеев и Андрей Алексеев при участии и содействии Марины Мариненко и Дениса Виноградова, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Интернет-фестиваль «Музейный Гик» знакомит широкую интернет-аудиторию с проектами, в которых музеи, архивы, библиотеки используют новейшие цифровые технологии (3D-реконструкции, компьютерная анимация и так далее). В конкурсной программе этого года семь номинаций: виртуальные туры, игры и викторины,мультимедийная выставки или экспозиции, мультимедийные книги, мультимедийные фильмы, ролики и презентации, электронные каталоги (базы данных). Всего на участие в «Музейном Гике» — 2017 было подано 94 заявки из 69 организаций и учреждений — от крупнейших федеральных музеев до сельских библиотек.«Михайловское» — единственный музей из Псковской области, который принимает участие в конкурсе. Проголосовать за работу пушкиногорских музейщиков можно до 30 апреля на сайте фестиваля.