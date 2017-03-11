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Общество

Псковская Росгвардия поздравила сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником

Псковская Росгвардия поздравила сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником. 11 марта они отмечают свой профессиональный праздник.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области, на территории Псковской области трудятся около 3 тысяч работников частных охранных организаций, под охраной которых находится 4 тысячи 421 объект.

Работники частных охранных организаций принимают участие в обеспечении охраны общественного порядка, особенно при проведении массовых мероприятий.

Руководство отдела Росгвардии поздравляет сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником и желает успехов в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности на территории области.

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