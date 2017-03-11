Псковская Росгвардия поздравила сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником

14:53, 11 марта 2017, ПАИ

Псковская Росгвардия поздравила сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником. 11 марта они отмечают свой профессиональный праздник.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области, на территории Псковской области трудятся около 3 тысяч работников частных охранных организаций, под охраной которых находится 4 тысячи 421 объект.

Работники частных охранных организаций принимают участие в обеспечении охраны общественного порядка, особенно при проведении массовых мероприятий.

Руководство отдела Росгвардии поздравляет сотрудников частных охранных организаций с профессиональным праздником и желает успехов в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности на территории области.