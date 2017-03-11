Въездной туризм в Россию вырос в 2016 году на 7%

16:34, 11 марта 2017, ПАИ

Въездной туризм в Россию в 2016 году вырос на 7%, а внутренний турпоток увеличился на 10%, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на открытии международной туристической выставки «Интурмаркет» в Москве. Об этом пишет ТАСС.

«Въездной туризм из-за рубежа в Россию вырос в 2016 году на 7%», - сказал он. По словам Мединского, наибольший рост показал Иран - 72%, среди других лидеров - Китай, Корея и Индия. Рост также показали Испания (12%), Италия (5%) и Франция (5%). «Это говорит о том, что несмотря на никакую пропагандистскую кампанию в отношении России, которая в последнее время разворачивается в западных СМИ, европейцы, люди всех стран, хотят приезжать в Россию, хотят лично убедиться в удивительной красоте и истории, культуре нашей страны», - сказал он.

«Внутренний турпоток увеличился на 10% в 2016 году», - сказал министр. Он подчеркнул, что Республика Татарстан, Алтайский и Краснодарский края - регионы, которые наряду с Москвой и Санкт-Петербургом можно назвать лидерами в сфере туризма.

Что касается выездного туризма, то в 2016 году россияне чаще всего посещали Кипр (рост на 40%), Китай (30%), Грецию (20%), Испанию (15%).

По словам министра, доля туризма в совокупном ВВП РФ составляет 3,4%, в перспективе ее следует увеличить до 10%. Как подчеркнул Мединский, раньше доля туризма в российской экономике считалась по советской формуле и получалась небольшой - 1-1,5%. «Начиная с минувшего года мы взяли западную систему подсчета доли туристической отрасли в экономике ВВП страны и получили удивительный результат. Даже в нынешних условиях доля туризма в экономике России в общем ВВП составляет по европейской методике 3,4% совокупного национального продукта», - сказал министр.

Он уточнил, что нужно стремится к показателю в 10%, как в ведущих туристических европейских странах, но «все-таки это огромный мощный сектор экономики».