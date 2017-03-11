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Общество

В России за два месяца заблокировали более тысячи сайтов о наркотиках

Более тысячи сайтов с запрещенной информацией об изготовлении и использовании наркотиков заблокированы за два месяца после рассмотрения электронных обращений граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет РИА Новости.

«За два месяца 2017 года МВД России рассмотрено порядка 4 тысяч электронных обращений граждан, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято свыше 1,2 тысячи решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенную информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, а также местах их приобретения», — рассказала Волк.

По её словам, источниками информации в 70% случаях являются различные ресурсы с частными объявлениями граждан. Остальные 30% в равной степени приходятся на интернет-магазины и социальные сети.

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