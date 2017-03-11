10 марта в Острове прошёл первый зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего»

15:38, 11 марта 2017, ПАИ

10 марта в островском центре культуры «Юбилейный» состоялось открытие фестиваля «Мы из будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

В первом зональном смотре приняли участие Гдовский, Палкинский, Островский, Псковский и Пыталовский районы. Жюри следило за выступающими и отметило каждый район, выделив самых выдающихся и талантливых ребят, таких как, Тимофей Григорьев с песней «Amore mio» в дуэте с танцевальным коллективом «Аэроданс». Отметили псковский дуэт «Бамбино» с песней «Не танцуйте». Палкинский район представил самую юную, из всех участников, вокалистку Юлию Попову в возрасте 6 лет, Юлия исполнила песню «про папу». Также отметили хореографические постановки танцевального коллектива «Пируэт» и ансамбль «Сюрприз». Жюри оценило новый танцевальный коллектив из города Гдов под названием «Бусинки», в их исполнении были представлены «Классический вальс» и «Остров сокровищ».

Следующий зональный смотр пройдет 17 марта в Невеле. В фестивале примут участие Невельский и Усвятский районы.