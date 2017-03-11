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Общество

В Ледовом дворце Пскова состоится выставка кошек

18 и 19 марта в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района состоится международная выставка «ЗаМУРчательные кошки», сообщили Псковскому агентству информации в клубе любителей кошек «Плескава».

На выставке будут работать российские эксперты и специалист из Аргентины. Будут представлены 130 животных разных пород, в частности, британская короткошерстная, длинношерстная, скоттиш фолды/страйты, хайленд фолды/страйты, мейн-куны, персы и сфинксы.

В программе мероприятия заявлены WCF-ринги для взрослых и молодых животных, а также монопородные шоу: британских, скоттиш фолдов/страйтов, мейн кунов, курильских бобтейлов, сфинксов, рексов, персов/экзотов. Планируется также форест шоу и шоу редких пород.

Выставка будет открыта для посетителей с 10:00 до 18:00. Входной билет стоит 150 рублей, дети до 7 лет смогут пройти бесплатно.

 

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