Фестиваль «Многоголосье» проходит в Великих Луках

15:57, 11 марта 2017, ПАИ

C 9 по 12 марта в Великих Луках проходит фестиваль «Многоголосье», сообщает vluki.ru.

Фестиваль основан в 1991 году, как фестиваль авторской песни. На площадках фестиваля выступали как самые известные авторы, так и конкурсанты из десятков городов России и зарубежья.

С 2017 года к традиционным жанрам фестиваля – авторской песни и поэзии добавляется фестиваль эстрадного вокала и фестиваль преобразуется в мультиформатный арт-проект «Многоголосье».

В конкурсе эстрадного вокала принимают участие 42 участника, самому старшему - 59 лет, самой младшей участнице - 10 лет. Больше всего участников из Великих Лук. Псковская область представлена Гдовом, Печорами, Псковом, Бежаницами, Великолукским районом. Есть конкурсанты из Смоленской и Тверской области, Москвы, Санкт Петербурга, Белгорода и Воронежа.

Конкурсанты выступают перед профессиональным жюри. Конкурсные прослушивания 1 этапа состоялись в большом зале ДК ЛК 10 марта. 11 марта также проходят конкурсные прослушивания.

Из 42 участников жюри отберёт 15 вокалистов, из которых на финальном конкурсном концерте жюри выявит лауреатов и дипломантов конкурса. Этот концерт пройдёт 12 марта в 12:00. На это выступление зрители приглашаются бесплатно. Публике предстоит определить, кто получит приз зрительских симпатий.

Завершится конкурс большим гала-концертом в котором споют лауреаты и дипломанты конкурса, члены жюри и гости арт-проекта «Многоголосье».