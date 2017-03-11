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Общество

Задержанный в ЛНР диверсант рассказал, кто убил Моторолу

Один из задержанных в самопровозглашенной Луганской народной республике диверсантов назвал имя убийцы командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и другим терактам.

«Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — говорит задержанный Иван Деев на видеозаписи допроса.

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Арсен Павлов, известный как Моторола, погиб в октябре 2016 года при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома.

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