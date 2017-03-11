Литвинова и Познер извинились перед участником программы «Минута славы» с инвалидностью

17:17, 11 марта 2017, ПАИ

Члены жюри программы «Минута славы» Рената Литвинова и Владимир Познер принесли извинения участнику с ограниченными возможностями Евгению Смирнову за свои высказывания после его выступления, однако не смогли убедить его продолжить участие в проекте. Видео с их извинениями на «Минуте славы» было выложено на сайте Первого канала.

В одном из выпусков шоу участник Евгений Смирнов из Сочи, инвалид без одной ноги, выступил с танцем с партнершей Аленой Щеневой. После чего Познер назвал его выступление «запрещенным приемом», а Литвинова назвала участника «человеком-ампутантом» и посоветовала пристегнуть вторую ногу.

«Вы понимаете, что я не хотел никак вас обидеть, когда говорил то, что я говорил?» - спросил Смирнова Познер, выйдя к участнику на сцену. Тот сказал, что понимает, но «вышло как вышло». «Я понимаю одно - сейчас участвовать в этом проекте я дальше не могу, только потому что объективного мнения в мою сторону быть уже не может», - сказал участник «Минуты славы».

В свою очередь, Познер посоветовал Смирнову не принимать такого решения. Он отметил, что восхищается участником и очень хочет видеть его дальше в проекте. «Я просто все равно хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что не был понят правильно. Я очень прошу вас все-таки участвовать в проекте», - отметил он.

Литвинова пояснила, что не хотела обидеть участника словом и поэтому «применила этот медицинский термин». Что касается совета пристегнуть ногу, она пояснила, что пыталась как режиссер найти такое решение, чтобы Смирнов мог продолжить выступать на равных с другими участниками. «Все почему-то в первую очередь видят вас вот такого, а я вас видела как талантливого человека, который делал свой танец», - сказала она. «Вы сказали продолжать дальше, не сдаваться, бороться. Я иду так по жизни, я иду так, и поэтому я здесь на этой сцене», - сказал Смирнов, отказавшись от дальнейшего участия в проекте. При этом он отметил, что будет продолжать танцевать не в рамках проекта.