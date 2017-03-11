В почтовом отделении на Рижском проспекте появилась электронная очередь
11 марта в одном их самых крупных почтовых отделений Пскова на Рижском, 50 появился автомат, который раздаёт талоны с номерками. сообщает «Комсомольская правда».
С появлением терминала количество посетителей не сократилось, процесс обслуживания не стал быстрее, так как многие пришедшие оплатить счета или получить посылки настороженно отнеслись к нововведению. Чтобы псковичи скорее привыкли к новинке, в зале работает сотрудник, который помогает гражданам разобраться в системе.