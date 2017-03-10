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Политика

Премьер Латвии призвал не посещать мероприятия в память о легионерах СС в Риге

Премьер Латвии Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать 16 марта в мероприятиях в память о легионерах СС у памятника Свободы в Риге и призывает к этому других министров, сообщил агентству BNS пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс. Об этом пишет «Интерфакс».

Большинство министров национального объединения «Все для Латвии!» - «Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы «в свободное от работы время».

В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров СС стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису, которого глава правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост.

Сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день договоренностей нет.

16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона Ваффен СС. Согласно официальной трактовке истории Латвии, легионеры из 15-ой и 19-ой дивизий СС воевали против советской оккупации за свободу страны. В их состав входили около 140 тысяч человек.

Латвийский легион был сформирован в феврале 1943 года, а 16 марта 1944 года он вступил в бои против советских войск в районе Опочки у реки Великая.

Проводимые ежегодно 16 марта в Латвии мероприятия вызывают широкий резонанс как в местных, так и в зарубежных СМИ. Антифашистские организации считают, что возложение в Риге цветов к памятнику Свободы в день памяти легионеров является прославлением нацизма.

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