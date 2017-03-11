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Общество

IV конкурс весёлых и находчивых на Кубок главы Пскова состоится 1 апреля

1 апреля в 18:00 Пскове состоится IV конкурс весёлых и находчивых на Кубок главы Пскова, сообщается на сайте областной филармонии.

На сцене Большого концертного зала выступят самые сильные команды региона: «Льва Толстого, 4» (трехкратные победители Кубка), «Раз по три» и «Лучше, чем ничего».

Команды «Льва Толстого, 4» и «Раз по три» - победители различных лиг Санкт-Петербурга, Новгорода, участники международного фестиваля КВН в Сочи. «Лучше, чем ничего» - молодая амбициозная команда из лучших игроков Студенческой лиги КВН «Astra Video».

Среди игроков команд - псковичи, участвовавшие в программах «Камеди Батлл» и «Открытый микрофон» на ТНТ.

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